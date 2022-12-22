Альбом будет представлен в 2023 году. А пока что композиция Spring – это первый трек с альбома “On Giacometti”, а также один из первых, которые Хания Рани сочинила для саундтрека к фильму Сюзанны Фанзун.

“Это сочетание простых гармоний и нежной мелодии сверху, рассказывающей историю между нотами. Дополнительный звук синтезатора напоминает мне о ветре, который будит вас, возвещая о первом дуновении весны. Мне выпала честь сочинить весь саундтрек в швейцарских горах, в долине, очень похожей на ту, где находился дом семьи Джакометти”, – говорит Хания.

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Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.