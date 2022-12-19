Новый альбом итальянского композитора Роберто Каччапалья выйдет 24 февраля 2023 года. Уже известно, что в него войдут композиции Atlantis и London Sleeps, которые в этом году заняли 1-е место в чартах классической музыки Apple Music и 2-е место в Великобритании.

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Альбом уже доступен для предзаказа, а музыка обещает быть мягкой и медитативной! С нетерпением ждем выхода альбома от итальянского маэстро!

Выпускник Миланской консерватории Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) — ревностный сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве. Он находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. Подробнее с творчеством Роберто Каччапалья можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.