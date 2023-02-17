Альбом Late Reflections дуэта Grandbrothers выйдет в апреле этого года. Музыка была написана с учетом технологии объемной настройки звука на 360° и будет выпущена в формате spatial audio / Dolby Atmos. Звукозапись проводилась в Кельнском соборе. Вместе с новым альбомом пианисты дуэта Grandbrothers порадовали слушателей выпуском трилогии Runaljod на лейбле ByNorse (это новое цветное виниловое издание трех альбомов и эксклюзивные дополнения), которые увидят свет в середине марта и будут доступны к продаже по всему миру.

А вот и первое видео Infinite, анонсирующее альбом Late Reflections!

“Несколько лет назад главный строитель Кельнского собора Петер Фюссених пригласил нас сыграть концерт в честь праздника Хора, мы играли именно в архитектурной части за алтарем, который был освящен в 1322 году. В прошлом году, в августе, мы отыграли концерт, для которого была сочинена специальная для феноменальной акустики этого места музыка. И после того, как композиций собралось много, нам показалось, что мы должны записать на их основе альбом. Что мы и сделали! Запись состоялась прошлым летом во время серии вечеров в Кельнском соборе. Дайте нам знать, что вы думаете!” – ваши Эрол Сарп и Лукас Фогель.

Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. Недавно пианисты выпустили уникальное видео с выступления в бассейне. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.