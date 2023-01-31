Продолжая пополнять свой альбом HEXA новыми произведениями, итальянский воспитанник Стефано Гуццетти вновь радует публику новыми набросками. “Поначалу облака обычно бесформенны. Затем они сливаются во множество форм одновременно. В своем постоянно меняющемся процессе они могут напоминать замки, лица с большими носами, горы и все возможные вещи и места. Иногда я наблюдаю за ними из самолета и вижу бесконечные пушистые поля и холмы, сделанные из облачно-белого хлопка. Иногда я стою перед ними, загипнотизированный, в то время как они медленно двигаются. Как будто их постоянная смена отмечает череду дней в непрерывном цикле светлых и темных часов. Иногда я думаю, что небо – это что-то вроде верхнего моря, а облака – это его завораживающие и чудесные волны. Бывают дни, когда облака – это большое, широкое серое одеяло над нашими головами, угрожающее нашим блестящим дням. В то время как в других случаях они открываются солнцу, позволяя свету проходить через них и ласкать нашу душу. В принципе, это одна из главных причин, почему мы часто ходим с поднятыми к небу глазами, мечтая о фантастических и далеких местах, ища возможные формы, где мы могли бы чувствовать себя в безопасности”, – пишет композитор.

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В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее в с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.