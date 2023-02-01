Один из самых влиятельных музыкантов XX века, “минималист” со стажем и автор “музыки с повторяющимися структурами”, композитор Филип Гласс празднует свой 86-й день рождения. В настоящее время его называют “классицистом”, ведь обучаясь гармонии и контрапункту, он изучал творчество великих композиторов, например, Франц Шуберт (Franz Schubert), Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach) и Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) с Надей Буланже (Nadia Boulanger).

Гласс – именитый композитор. Он написал произведения для основанной им музыкальной группы Philip Glass Ensemble (в которой он до сих пор играет на клавишных), а также оперы, произведения музыкального театра, десять симфоний, одиннадцать концертов, сольные произведения, камерную музыку, включая струнные квартеты и инструментальные сонаты, а также партитуры к фильмам.

Три фильма с его музыкой были номинированы на премию “Оскар”.

Поздравление для маэстро сыпались со всего мира. Одно из них отправил тибетский друг-композитор Тензин Чогьял (Tenzin Choegyal), вместе с которым Филип Гласс писали музыку к фильму “Последний Далай-лама?” Поздравление вы можете посмотреть ниже (композиторы Тензин Чогьял и Филип Гласс за работой на музыкой к фильму):

Читайте также: Композитор Филип Гласс и певица Анджелика Киджо представили 12 симфонию LODGER.

Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.