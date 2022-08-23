«City Radieuse» был написан для небольшого кино-эссе 2012 года под названием «Cité Radieuse» и является частью серии «Future Past Perfect» Карстена Николая. Видео, снятое Ле Корбюзье в Unité D’Habitation в Нанте, Франция, (называемое cité radieuse, дословно «сияющий город» ), знакомит зрителя с модульной системой и дизайном жилых зданий. Повествование фильма разворачивается через последовательность изображений, отслеживающих внутреннее пространство и детали квартир, и указывает на различные эталоны стандартизированного производства, поскольку они соотносятся с окружающей средой и ее обитателями.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов. Недавно композитор выпустил новый альбом Paying the Piano.

Картсен Николай (Alva Noto) — немецкий композитор, работающий в стилях экспериментальной электронной музыки. Профессор Высшей школы изобразительных искусств Дрездена.