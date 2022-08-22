Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — немецкий композитор, автор музыки к сериалу «Игра престолов». Безусловно, благодаря его произведениям фильмы вобрали в себя всю грандиозность и эпичность. В новом сезоне «Игра Престолов: Принц, что был обещан» девять благородных семей сражаются за контроль над землями Вестероса, а древний враг, который бездействовал в течение тысячелетий, возвращается.

Рамин Джавади — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж», Marvel «Вечные»), новому фильму «Воспоминания», компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с биографией Рамина Джавади можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.