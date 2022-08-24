Что приходит на ум иностранцу, когда он слышит термин «венгерская музыка»? Что происходит, когда иностранный музыкант посещает Венгрию, открывает для себя атмосферу ее пейзажей и городов? Звуки, вкусы и пейзажи, которые они испытали здесь, сливаются воедино в его композициях. Музыка, как ничто другое, отражает атмосферу, которую они испытали здесь. В ближайшее время в Echoes of Hungary примут участие двенадцать международных музыкантов, в основном из Восточной и Центральной Европы.

Проект Echoes of Hungary направлен на то, чтобы представить музыкальные направления Венгрии через призму международных артистов. Разнообразные музыкальные учреждения страны и популярные площадки свидетельствуют о богатой культуре, которая предполагает, что наша страна является домом не только для известных композиторов, но и для большого количества любящих музыку людей.

Композитор Бруно Бавота анонсировал новую композицию, написанную по венгерским мотивам. Мультиинструменталист обещает сделать разные аранжировки для гитары, пианино и струнных.

Бруно Бавота (Bruno Bavota) старается сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Его музыка звучит в сериале «Молодой папа» и его сиквеле «Новый папа». В этом году композитор обещал выпустить новый альбом A closer distance и представил видео Sirens. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.