“Я ярко помню ту ночь, когда понял, что пора открывать новую главу в искусстве: я был дома, я почувствовал, как дует сильный ветер, который пытался перенести мой разум в новую и увлекательную встречу с миром и природой, создавая строгие вибрации через музыку, — пишет итальянский композитор Алессандро Мартире. — Я превратил в музыку ощущения и переживания последних двух, взятые из путешествий, встреч, моментов воспоминаний и размышлений, погружаясь в новое творческое измерение, где я нашел новые идеи и вдохновение, которые стали основой для этого нового проекта”.

Его новый альбом “Wind of Gea”:

Трек-лист:

1. Larme

2. Sedna

3. Aria

4. Victory

5. Faro de la Isla

6. Vikôy

7. Reitia

8. Clouds

9. Flowers

10. St. Francis

11. Wind of Gea

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Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.