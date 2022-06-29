Первая из 4 работ Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) стала достпуна на digital-платформах. Речь идет о прекрасной композиции Angel, которая была записана в 2011 году для проекта Waves on Canvas (впервые запись была издана на 7-дюймовых грампластинках и выпускалась ограниченным тиражом). Приглушенные звуки фортепиано и струнного оркестра, а также чудесный голос Луизы Рутковски (Louise Rutkowski), погружают слушателя в атмосферу умиротворения и невесомости. Автором сценария к видеоклипу является сам Стефано Гуццетти.

В итальянской прессе Стефано Гуццетти называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано.