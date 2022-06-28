26-го июня состоялась премьера 4-го сезона сериала-головоломки от Джонатана Нолана «Мир Дикого Запада». Послушайте этот невероятно красивый, мелодичный, но мотивирующий саундтрек от композитора Рамина Джавади (Ramin Djawadi).

Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Воспоминания», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж»), компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с творчеством Рамин Джавади можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.