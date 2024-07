Композитор, пианист и… писатель Люк Говард — главная звезда современной неоклассической сцены Зеленого континента. В этом сезоне одним из самых крупных его проектов является сотрудничество с Бирмингемским королевским балетом, который славится одной из пяти крупнейших трупп Соединенного королевства, наряду с Королевским балетом и Английским Национальным балетом. Постановка, музыку к которой написал Люк, называется INTERLINKED 24.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Недавно композитор выпустил альбом The Sanctuary и альбом All This Is Not Solid. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.