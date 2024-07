Бесподобное сочетание балета и неоклассической музыки в новом видео Люка Говарда A Different Idea of Love. Струнные инструменты, перкуссия и приглушенное пианино в сопровождении солистов Королевского балета Новой Зеландии. «Для меня это большая честь работать с хореографом Элис Топп и Royal New Zealand Ballet, чтобы поставить мою работу A Different Idea of Love to dance» — убежден композитор.

Люка Говарда называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Недавно композитор написал музыку к балету INTERLINKED 24. Подробнее с биографией Люка Говарда можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.