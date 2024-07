Три части фильма «Фантастические твари» и анонсированная драма «Продавцы боли» (Pain Hustlers) — четвертый совместный проект Джеймса Ньютона Говарда и режиссера Дэвида Йейтс.

«Я с радостью сообщаю, что я буду композитором Pain Hustlers, режиссером которого будет мой друг Дэвид Йейтс, с участием Эмили Блант и Крис Эванс. Очень умная комедия, да ещё и с такими звездами! И это мой четвёртый фильм в сотрудничестве с Дэвидом. Уже скоро!», — порадовал композитор.

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Голодные игры», «Красотка», «Шестое чувство», «Адвокат дьявола» и другие.

Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Недавно Джеймс объявил, что напишет музыку к фильмам Lights and Magic, а также All the lights we cannot see. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.