Практически все молодые композиторы итальянской сцены неоклассики на ранних этапах своей карьеры оказываются в густой тени популярности Людовико Эйнауди. Сравнения с мэтром почти неизбежны. Потому юные таланты, такие как Бруно Бавота, стараются сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи.

Выпуская новую композицию Sirens, а вместе с ней и видео под музыку, Бруно Бавота положил начало своему новому альбому A Closer Distance. Над проектом композитор работает не один, соавтором проекта является американская певица Шанталь Акда (Chantal Acda). Нью-йоркское музыкальное интернет-издание Beats Per Minute присудило этому видео название «клип к зимнему одиночеству с минималистичной красотой».

Согласитесь, что голос Акды безупречно сочетается с минимальным аккомпанементом Бавоты. Акда заявила, что «Сирены» — это маленькие знаки, окружающие нас, показывающие нам, по какому пути следовать, если мы слушаем сердце».

Трек имеет ощущение эмбиент-фолка, так как части дрейфуют и теряют свою гравитацию, чтобы затем осесть, как снежинки на вашей руке. Видео сочетает в себе суровую элегантность музыки на фоне зимних пейзажей. Мы следим за тем, как фигура пробирается через обширные белые поля, сопоставленные с изображениями снегопадов и естественных водных путей, обнаженных в замерзших краях. А в конце видео видим диван, символизирующий окончание пути и пристанище.

Бавота добавляет: «[Видео] успокаивает меня, поскольку мы переживаем совершенно плохую климатическую ситуацию с экстремальной засухой. Надежда в том, что мы сможем жить в среде, которая имеет баланс». Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов. Смотрите также о благотворительной акции, проведенной Бруно Бавота.