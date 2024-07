Немецкий композитор Карлос Сипа начал работу над своим новым альбомом Ourselves, as we are. Недавно появилось одно из его первых произведений Walk so silently, над которым композитор работал почти 8 месяцев, а сам альбом выйдет в феврале 2023 и будет представлен в нескольких городах родной Германии.

Карлос Сипа (Carlos Cipa) никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование. Подробнее с творчеством Карлоса Сипы можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.