Уникальное издание от итальянского композитора Бруно Санфилиппо Piano Textures 5 доступно для заказа на виниловых пластинок и CD-дисках. Релиз этого альбома был представлен в марте 2020, Piano Textures 5 это уже 5-е издание собраний сочинений для фортепиано, в которых композитор сочетает нежное фортепианное настроение с электронным мотивами. Всего в собрании 11 композиций.

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Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.