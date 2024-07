2022 год начался достаточно успешно для японского композитора Диаго Ханада. Его второй долгожданный альбом Satori поразил слушателей своими неожностью, дерзостью и проникновенностью. Сейчас композитор работает над выпуском виниловых пластинок Satori Reworked. Он пригласил четырех коллег и друзей из Японии и США: Майкла Мюллера (участник Balmorhea), мастера электроники Moshimoss, музыканта Amulets и пианистку Yoko Komatsu. Вместе они создали новые варианты американской музыки, опираясь на эмбиентный и созерцательный характер японского оригинального материала.

Ниже представлен трек And It Goes On Диаго Ханадо и Майкла Мюллера (гитара, губной орган, синтезатор, перкуссия, фортепиано).

Даиго Ханада (Daigo Hanada) пишет легкие, полуимпровизационные зарисовки на пианино с едва заметной электронной обработкой. В его музыке органично сочетаются фирменная японская игривость (резкие смены такта, быстрые переливы на высоких нотах) и патентованная европейская меланхолия (гулкий эмбиент, протяжные партии виолончели и аллюзии на романтиков, таких как Людовико Эйнауди и Ян Тьерсен). Сам Даиго Ханада любимым композитором называет Нильса Фрама. В его послужном списке несколько вариаций на произведения известного немца. Дебютный альбом артиста Ichiru вышел в 2017 году. Подробнее с творчеством Даиго Ханада можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Ансамбль Balmorhea под руководством Роба Лоу и Майкла Мюллера из американского города Остин не боится использовать элементы традиционной американской музыки, чуждой серьезным композиторам. Наряду с виолончелью и контрабасом в их произведениях можно услышать банджо и «народную скрипку». Участники коллектива не скрывают, что вдохновляются музыкой Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Арво Пярта, но находят ей свое, сугубо американское прочтение. Жители диких прерий Техаса как никто другой способны передать атмосферу этих мест – захватывающие дух просторы и, вместе с тем, перманентую тоску размеренной жизни вдали от бурной цивилизации. Подробнее с творчеством Balmorhea можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.