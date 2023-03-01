Это видео о том, как французскому композитору Доминику Шарпентье удалось сочинить 14-минутный оригинальный саундтрек к видеоигре во время Global Game Jam 2023. Хотите увидеть результат? Зайдите послушать саундтрек здесь:

В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier) значится как последователь Яна Тирсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Подробнее с творчеством Доминика Шарпентье можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.