Бруно Санфилиппо приглашает своих слушателей в увлекательное путешествие сквозь время вместе с ним и его новым синглом Buenos Aires 1969. Это захватывающее произведение служит тизером к его грядущему альбому Pianette 2, который должен выйти 14 марта. В произведении запечатлена самая суть его детства в Буэнос-Айресе в 60-е годы. Умение передавать эмоции через фортепиано показывает богатство пережитого в молодости в Аргентине, каждой нотой отражая суть ушедшей эпохи.

Мастерство Санфилиппо на пианино открывается полностью, без усилий переводя его эмоции и опыт в захватывающий аудиовизуальный опыт. Через эту композицию слушателей приглашают увидеть красоту и сложность детства Санфилиппо, живописно изображенную через клавиши его пианино. В сопровождении сингла идет глубоко трогательное музыкальное видео, предлагающее взгляд в личные архивы Санфилиппо. Аутентичные изображения его детства украшают экран, раскрывая моменты, которые послужили музой для Buenos Aires 1969.

Сингл доступен для прослушивания по ссылке:

Bruno Sanfilippo – Buenos Aires 1969

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.

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