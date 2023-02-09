Американский композитор Дастин О’Хэллоран провел концерт в церкви Страстей в Берлине (Passionskirche). Это место по-настоящему легендарное: здесь помимо церковных служб, чтений, лекций, выставок проходят звукозаписи новых музыкальных альбомов (например, альбом Энн Кларк Psychometry), выступают музыканты No Angels, Tangerine Dream, Subway to Sally, Zakk Wylde и Letzte Instanz. Место славится своими атмосферой и качеством звука. В качестве гостей здесь может быть размещено около 750 зрителей. Смотрите видео, снятое в октябре 2022г на саундчеке к концерту Дастина О’Хэллорана.

А также несколько кадров, сделанных Робином Томсоном. Кроме того, Композитор Дастин О’Хэллоран написал музыку к сериалу «Змей в Эссексе». Подробнее по ссылке.

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.