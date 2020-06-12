12 июня Россия отмечает свой главный национальный праздник. Редакция «Неоклассики» предлагает взглянуть на официальные торжества под необычным углом. Наша страна вдохновила на новые творческие свершения бесчисленное множество музыкантов настолько разных мировоззрений, насколько велика ее необъятная территория и пестра ее богатая культура. Выдающиеся исполнители и талантливые авторы, от Scorpions и Шарля Азнавура до Grimes и Робби Уильямса, находили в ней неиссякаемый источник новых идей. Не остались в стороне и современные композиторы, посвятившие России свои самые пронзительные произведения.

Читайте подробнее в статье «Современные композиторы, вдохновляющиеся Россией» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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