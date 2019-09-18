Вышла новая биография Майкла Саби (Michael Suby) в альманахе композиторов.



Майкл Саби известен как автор рельефных, насыщенных саундтреков, которые сопровождают самые сложные замыслы и сюжетные линии голливудских режиссеров. Несмотря на довольно позднее начало карьеры, выпускник Колледжа Беркли может похвастать внушительным портфолио. Композитор написал музыку к более чем тремстам телепроектам и фильмам, в числе которых популярные психологические триллеры «Зодиак» и «Эффект бабочки».

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/suby

