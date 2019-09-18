Денно и нощно композиторы создают свои шедевры в студии и фиксируют их на бумаге, а дирижеры не вылезают из репетиционного зала, чтобы воплотить многострочные партитуры и задумки творцов в жизнь. Но когда оба этих амплуа уживаются в одном человеке, случается настоящая магия. Ведь кто как ни сам автор лучше других знает, как должна звучать его музыка! Редакция «Неоклассики» вспоминает концертирующих композиторов, в чьих руках дирижерская палочка превращается в волшебную.

Читайте подробнее в статье «Знаменитые композиторы за дирижерским пультом» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/kompozitori-dirizheri







