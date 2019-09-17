Таинственный пианист, скрывающийся под сардинской маской быка, выпустил очень личный альбом, получивший название True.

Альбом вдохновлен вечным философским размышлением на тему «истина против лжи». Что является правдой, а что ложью? Как мы выносим такие суждения? Эти проблемы характеризуют общество постправды, в котором границы между мнениями и фактами стерты, и многие люди слепо цепляются за убеждения, даже когда им предъявляют железные доказательства. «Никто больше ничего не знает», — говорит Ламберт. — «Особенно в интернете».

«В музыке правда и ложь отличаются от аналогичных категорий в политике или средствах массовой информации», — углубляется в рассуждения немецкий композитор. — «В этих мирах нет «альтернативных фактов», но в музыке эта концепция выглядит иначе, потому что она предполагает разные истины для разных людей. Мои ассоциации и чувства в произведении могут кардинально отличаться от ваших, но все они одинаково истинны; для меня суждение является правдой, для вас — необязательно. Так что единственная настоящая правда — это точка зрения слушателя». Таким образом, Lambert приглашает внимательно послушать свой новый альбом и сделать свои собственные выводы о том, что пытается донести до аудитории композитор.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным роматическим мелодиям и минимализму. Последняя крупная сольная работа музыканта — «Sweet Apocalypse» — вышла два года назад. В прошлом году пианист выпустил два совместных альбома: «Exodus» с немецким электронщиком Stimming и «We Share Phenomena» с британским вокалистом Dekker. Ранее в этом году вышлел EP «Alone», состоящий из изысканных сольных фортепианных пьес, вдохновленных четырьмя состояниями одиночества, которые музыкант испытывает во время игры на пианино.