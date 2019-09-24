Вышла новая биография Говарда Шора (Howard Shore) в альманахе композиторов.



Говард Шор — пожалуй, самый титулованный североамериканский кинокомпозитор. В общей сложности он написал саундтреки к более чем 100 фильмам и был удостоен почетного звания Офицера Ордена Канады за высокие заслуги в области кино и музыки. В послужном списке маэстро значится сотрудничество с Мартином Скорсезе, Дэвидом Кроненбергом, Дэвидом Финчером и многими другими выдающимися режиссерами.

Подробнее с творчеством канадского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/shore







