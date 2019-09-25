20 сентября вышел посмертный альбом Йохана Йоханнсона 12 Conversations with Thilo Heinzmann, на следующий день после того, как исландскому композитору исполнилось бы 50 лет.

Неожиданная смерть Йоханнссона в феврале 2018 года положила конец его уникальной практике объединения различных видов искусства. Исландский композитор был известен своей изобретательностью, позволяющей музыке, литературе, театру и кино взаимодействовать друг с другом в его произведениях, в которых вдумчивая, меланхоличная классическая музыка часто переплеталась с электронной.

Британский филантроп и коллекционер Ричард Томас (Richard Thomas) был очарован этим процессом разрушения художественных границ. Он придумал идею создать работу, которая установила бы диалог между музыкой и изобразительным искусством, и ни одна форма в ней не подавляла бы другую. На тот момент Томас уже приглядел героя для своего будущего проекта — берлинского художника Тило Хайнцманна (Thilo Heinzmann). Он, в свою очередь, сразу вспомнил о Йохане Йоханнссоне. Первоначальная идея Томаса имела скрытый мотив — его убежденность в идеалах Европейского Союза. Исландский композитор, работавший с немецким художником над проектом, созданным британским меломаном, в который позже будут вовлечены базирующиеся в Брюсселе музыканты из Echo Collective — все это является отражением культурного единства, которое для многих является определяющим в Европейском Союзе.

В течение четырех лет Хайнцманн и Йоханнссон время от времени встречались и беседовали об искусстве, политике и своей собственной жизни. Работая над, а вернее с картиной Хайнцманна исландский композитор написал новое произведение для струнного квартета под названием «12 бесед с Тило Хайнцманном» (12 Conversations with Thilo Heinzmann). Незадолго до своей смерти Йохан пригласил участников Echo Collective помочь в издании финальной версии альбома, но, к большому сожалению, не успел обсудить с ними детали партитуры. Участникам ансамбля пришлось исполнять свои интерпретации, основываясь на уже состоявшихся беседах с композитором.

Йохан Йоханнссон был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора десять сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму “Вселенная Стивена Хокинга” был номинирован на “Оскар”, BAFTA, “Грэмми” и удостоен премии “Золотой Глобус”. Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.