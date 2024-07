В Сети появилась архивная запись выступления múm и Kronos Quartet в Эльдборге на фестивале Iceland Airwaves в 2016 году, на которой исландская группа и всемирно известный струнный ансамбль исполняют Smell Memory. Девятиминутное произведение стало частью недавно вышедшего юбилейного переиздания альбома Yesterday Was Dramatic – Today Is OK. Помимо ремастеренных композиций в него вошли ремиксы и новые версии некоторых хитов в прочтении таких мэтров неоклассики, как Kronos Quartet и Hauschka.

На днях стартовал международный тур, посвященный 20-летию альбома, в рамках которого múm в конце этой недели посетят Москву и Санкт-Петербург с долгожданными, после шестилетнего перерыва, концертами. Гостей ждет программа, построенная на классическом репертуаре группы, фирменной хрупкой меланхолии, диковинных инструментах, уютных беседах с залом и причудливых пантомимах — всем, чем издавна славятся живые выступления исландцев. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/mum

Загадочная Исландия. Сказочная страна. И столь же удивительными являются представители ее музыкального сообщества, которые через звуки раскрывают миру красоту и гармонию своей родины. Коллектив múm давно стал олицетворением этой скандинавской страны, так же как певица Björk и группа Sigur Rós. Их музыка — завораживающая, тонкая экспериментальная смесь интеллигентной шумовой электроники, полной гаммы всевозможных духовых, клавишных, струнных инструментов и отголосков потусторонних миров с обволакивающим, мягким вокалом. Подробнее с творчеством múm можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.