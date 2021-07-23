Одна из самых захватывающих вещей в Fantasian — ролевой игре в стиле Final Fantasy, которая вышла в начале этого года — заключалась в том, как она воссоединила двух легенд индустрии. Хиронобу Сакагути выступил креативным директором созданного буквально вручную экшна, а легендарный композитор Final Fantasy Нобуо Уэмацу написал саундтрек. Теперь эта прекрасная музыка стала наконец-то доступна для прослушивания, но пока только эксклюзивно в Apple Music.

Большой сборник из 58 композиций общей продолжительностью более двух с половиной часов охватывает широкий диапазон музыкальных жанров. Перед выходом первой части Fantasian в апреле Уэмацу заявил, что, вероятно, это его последний саундтрек. Композитор хотел отойти от музыкальных традиций жанра JRPG. В некоторых произведениях Нобуо прибегал к импровизации, которую он никогда ранее не использовал в процессе создания саундтреков. В течение года мэтр тратил по 13 часов в день на сочинение музыки для игры. Вторая часть Fantasian в настоящее время находится в разработке и выйдет в конце этого года.

Музыкальная пресса не случайно окрестила Нобуо Уэмацу (Nobuo Uematsu) «Бетховеном музыки к видеоиграм». Японский композитор является автором большинства саундтреков для Final Fantasy, настроение которых меняется из раза в раз, от мрачного и печального к беззаботному и оптимистичному. Впрочем, Нобуо известен не только работами для знаменитой франшизы. Количество звуковых дорожек для компьютерных игр в его портфолио приближается к сотне. Среди них, в частности, музыка к популярным сериям Lord of Vermilion, Lost Odyssey и Blue Dragon. Подробнее с творчеством Нобуо Уэмацу можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.