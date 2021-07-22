«Последняя дуэль» (The Last Duel) — это историческая драма Ридли Скотта о предательстве и мести в антураже жестокости Франции XIV века с Джоди Комер, Адамом Драйвером, Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях. Новая работа 83-летнего режиссера на основе книги Эрика Джеггера «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции» находилась в разработке с 2015 года. В мировой прокат лента выйдет 15 октября, в России — днем ранее, 14 октября. В июне на большие экраны вышел фантастический боевик «Бесконечность» (Infinite) режиссера Антуана Фукуа с музыкой британского композитора и Марком Уолбергом в главной роли.

Англичанин Гарри Грегсон-Уильямс (Harry Gregson-Williams) отметился в значительном количестве крупных проектов, как в области киноиндустрии, так и видеоигр. Среди его наиболее успешных работ — саундтреки к таким фильмам, как «Шрек», «Царство небесное» Ридли Скотта, «Хроники Нарнии», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Марсианин», «Побег из курятника». Также в активе номинанта на премии «Золотой глобус» и «Грэмми» музыка к сериям популярных видеоигр Metal Gear Solid, Call of Duty и Battlefield. Плодотворное сотрудничество с режиссером в жанре экшна Тони Скоттом («Дежа Вю», «Неуправляемый», «Гнев», «Шпионские игры») закрепила его статус как одного из самых востребованных композиторов Голливуда с характерным современным стилем.