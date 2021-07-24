Немецкий пианист и композитор планомерно приближается к релизу своего нового проекта re:visions, который намечен на 22 октября 2021 года. Он представляет собой сборник из десяти реаранжированных произведений, которые Дирк Маассен сочинял на протяжении своей карьеры. Первыми ласточками будущего альбома стали соло фортепианные пьесы Fragile и Unforgettable. Напомним, ранее в этом году Дирк Маассен выпустил новый альбом Echoes.

Дирк Маассен (Dirk Maassen) — один из самых успешных композиторов и пианистов своего поколения: опусы мастера востребованы в кинематографе, а его сольные выступления всякий раз проходят с неизменным аншлагом. Его удивительной красоты музыка покоряет своим тонким изяществом, возвышенной и аристократической атмосферой и выверенной пропорцией эмоциональности и отрешенности. В повседневной жизни Маассен руководит отделом разработки программного обеспечения. Он бы никогда не начал карьеру музыканта, если бы друзья и семья не убедили его опубликовать одну из своих композиций в интернете. Пьеса мгновенно взлетела на первые места в классических чартах, и маховик запустился — фортепианные произведения Дирка один за другим стали вирусными хитами среди миллионов слушателей по всему миру.