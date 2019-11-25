Знаменитый японский композитор, известный музыкой к шедеврам Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli, а также режиссера Такэси Китано объявил о выходе двухдискового сборника Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi. Релиз запланирован на 21 февраля 2020 года.

Коллекция подводит итог почти 40-летней карьеры Хисаиси и включает саундтреки к культовым аниме, таким как «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров» и «Мой сосед Тоторо», а также ранее не публиковавшиеся сольные фортепианные произведения композитора. По случаю анонса маэстро опубликовал стильное черно-белое видео, на котором он исполняет пьесу One Summer’s Day из аниме «Унесенные призраками».

Дзё Хисаиси (Joe Hisaishi) — выдающийся японский композитор, автор музыки к многочисленным шедеврам Хаяо Миядзаки и Такэси Китано, без которого невозможно представить современное искусство Японии. Масштаб таланта многократного лауреата премии Японской Киноакадемии поражает. Блестящий пианист, арт-директор, композитор пишет музыку к аниме («Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо»), японскому («Брат Якудзы», «Сонатина», «Кикудзиро», «Фейерверк»), зарубежному кино и даже рекламе и видеоиграм. В его дискографии более 15 сольных альбомов. Хисаиси является создателем музыкального оформления Параолимпийских игр 1998 года в Нагано, приглашенным членом американской Академии кинематографических искусств и наук, обладателем «Медали с пурпурной лентой», почетной награды японского правительства, присуждаемой людям, совершившим значительный вклад в достижения науки и искусства. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.