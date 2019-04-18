Тайваньский неоклассический ансамбль Cicada рассказал о том, что в настоящее время плотно занимается записью материала для своего нового альбома, точные сроки выхода которого пока неизвестны. «Все последние дни мы усердно трудимся и надеемся, что закончим работу над новым альбомом уже в этом году», — написали на своей страничке в Facebook участники группы. В перерывах между студийными сессиями участники группы ищут вдохновение в горных походах, снимают новый видеоклип и активно готовятся к своему дебюту в России, выступая на азиатских музыкальных фестивалях.

Свой последний на сегодняшний день альбом, получивший название «White Forest», Cicada выпустили в 2017 году. Как и большинство музыки тайваньского ансамбля, он посвящен теме природы и экологии, в частности морю.

Cicada — один из ведущих коллективов Азии в жанре современной классической музыки. В арсенале камерного ансамбля с Тайваня — скрипки, виолончель, фортепиано и акустическая гитара. Последняя дополняет хрупкую неоклассическую меланхолию группы звонкими фолк-роковыми интонациями. Кроткие, надрывные пьесы Cicada о взаимоотношениях человека с природой и друг с другом цепляют с первых нот, невольно заставляют сопереживать лирическим героям и рисуют в сознании красочные образы.

Напомним, Cicada впервые посетят Россию с большим туром уже в июне этого года. Велика вероятность, что помимо знакомых произведений посетители концертов одними из первых услышат новые зарисовки из будущего альбома группы. Подробнее с творчеством Cicada можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов. Информация о туре и билеты: https://neoclassica.ru/cicada