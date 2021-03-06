Спустя несколько месяцев после выхода фильма «Путешествие с Нильсом Фрамом» (Tripping with Nils Frahm) и одноименного концертного альбома немецкий пианист опубликовал новый сингл O I End. Это акустическая фортепианная пьеса, которую Фрам записал на своем стареньком рояле, однако звучит она, словно на инструменте одновременно играют два человека. Пространный звук характеризуется повторяющимся ритмом, который погружает в транс — это произведение не об изобретательных мелодических линиях, а о выверенном крещендо. Является ли O I End частью чего-то большего, композитор пока не сообщает.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама (Nils Frahm) в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.