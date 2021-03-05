Вышел новый альбом Echoes немецкого пианиста и композитора Дирка Маассена, идея которого — отражение человеческих эмоций в музыке. Концептуально работа разделена на два диска: в первый включены 12 студийных произведений, два из которых записаны с французской скрипачкой Эстер Абрами (Esther Abrami) и пианистом Стейном Торхаллссоном (Steingrímur Þórhallsson), а одно — с исландским неоклассическим дуэтом Hugar; во второй диск вошли восемь сольных фортепианных пьес, которые Дирк записал дома во время изоляции.

«Весь прошлый год я работал над своим новым альбомом, зафиксировав в нем переживания и впечатления от времени, проведенного в изоляции. Echoes — это не только «дневник локдауна». Он о ментальной связи, которую мы можем поддерживать с помощью музыки, и о том, как она может спасти нас в трудные времена», — говорит Дирк Маассен. Напомним, предыдущий студийный альбом пианиста под названием Ocean вышел зимой прошлого года.

Дирк Маассен (Dirk Maassen) — один из самых успешных композиторов и пианистов своего поколения: опусы мастера востребованы в кинематографе, а его сольные выступления всякий раз проходят с неизменным аншлагом. Его удивительной красоты музыка покоряет своим тонким изяществом, возвышенной и аристократической атмосферой и выверенной пропорцией эмоциональности и отрешенности. В повседневной жизни Маассен руководит отделом разработки программного обеспечения. Он бы никогда не начал карьеру музыканта, если бы друзья и семья не убедили его опубликовать одну из своих композиций в интернете. Пьеса мгновенно взлетела на первые места в классических чартах, и маховик запустился — фортепианные произведения Дирка один за другим стали вирусными хитами среди миллионов слушателей по всему миру.