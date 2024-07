Композитор Джеймс Ньютон Ховард написал музыку к мультфильму «Райя и последний дракон» (Raya and the Last Dragon). По сюжету отважной воительнице по имени Райя и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом. Эпическая музыка американского композитора прекрасно вписывается в рисованную вселенную, зрелищные баталии и динамичные погони, которыми изобилует мультфильм. Напомним, в конце прошлого года на большие экраны вышел вестерн «Новости со всех концов света» (News Of The World) с Томом Хэнксом в главной роли, музыку к которому также написал Джеймс Ньютон Ховард. Он же станет автором саундтрека к продолжению волшебной саги «Фантастические твари и где они обитают 3» (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3), которая ожидается в кинотеатрах 15 июля 2022 года.

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.