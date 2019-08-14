Итальянский композитор Алессандро Мартире специально приехал в Москву для записи своего нового альбома, который запланирован к выходу в ноябре этого года. Запись проходила при содействии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra. Предыдущий альбом композитора, получивший название Flames of Joy, увидел свет три года назад.

«Я безумно рад, что записал новый альбом в Москве в стенах удивительной студии и с потрясающими музыкантами, которые великолепно передали атмосферу моих новых произведений, — прокомментировал итоги своей работы композитор. — Этот альбом очень важен для меня. Я черпаю вдохновение во время путешествий по миру, и решил записать свою следующую работу в Москве, потому что испытываю теплые, искренние чувства к людям, которые посещают мои российские концерты. Надеюсь, в ближайшие месяцы мне удастся рассказать больше подробностей о будущем релизе, который я представлю во время декабрьского тура по городам России. До скорой встречи!».

Алессандро Мартире — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Своими проникновенными мелодиями Алессандро затрагивает самые потаенные уголки души аудитории, словно старый добрый друг. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Ближайший концертный тур Алессандро Мартире состоится в декабре. Билеты и информация: https://neoclassica.ru/martire