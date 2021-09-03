Композитор Анна Фиби, половинка британского дуэта AVAWAVES, выпустила новый сольный альбом под названием Sea Souls. Создававшийся на протяжении всего 2020 года альбом является своеобразной формой медитации, вдохновленного морем катарсиса, уводящего слушателя в путешествие по глубинам души. Многие пьесы были записаны в виде серии одиночных импровизированных дублей, а над некоторыми девушка работала в течение определенного периода времени. В качестве гостевых артистов в записи приняли участие Клара Шуман, Фил Манзанера, Джейк Даунс, Марк МакКогриан, Натали Филли, Анил Себастьян, Элоиза Вернер. Обложку и другие иллюстрации для релиза нарисовала сестра Фиби, дизайнер Софи Макэллиготт. Например, в пьесе Salena поверх музыки мужской голос читает стихи.

«В марте 2020 года меня попросили подготовить десятиминутный пакет для художественного шоу BBC Radio, — рассказывает предысторию альбома Анна Фиби. — Живя в Диле на побережье Кента, я спустилась на пляж, чтобы посидеть и подумать о том, о чем я хочу написать. Море — это источник комфорта, шум волн, а линия горизонта — ежедневная форма медитации и размышлений. Я сняла видео и записала звуки моря, а затем вернулась в свою студию. Я обнаружила, что легче выразить свои эмоции музыкой, а не словами, и так родилась вступительная композиция By the Sea. Радиоведущая Мэри Энн Хоббс услышала это произведение, поставила его в своем музыкальном шоу на BBC Radio 6 Music и позже предложила мне его выпустить. Так началась работа над Sea Souls». Напомним, в прошлом году AVAWAVES также анонсировали свой второй альбом, который по-прежнему находится в стадии подготовки.

Получившая академическое образование скрипачка и композитор Анна Фиби (Anna Phoebe) пишет музыку для кино и телевидения, аккомпанирует таким группам, как Roxy Music, Trans-Siberian Orchestra, Jethro Tull, сотрудничает с Европейским космическим агентством, Всемирным фондом дикой природы, Королевской балетной школой Великобритании и благотворительной организацией Cancer Research. Она специализируется на междисциплинарных коллаборативных проектах в области науки, космоса, поэзии, танца, кино и искусства.