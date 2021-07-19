Фрэнк Шюльтге, больше известный как F.S. Blumm, и Нильс Фрам собрались в студии для создания нового альбома под названием 2X1 = 4. Он ожидается 3 сентября на новом лейбле немецкого композитора Leiter и будет включать семь произведений. В поддержку будущего релиза тандем выпустил психоделический клип на пьесу Desert Mule с отсылками к дабу, квакающими гитарами и синкопированными синтезаторами. Представив в конце прошлого года концертный альбом Tripping with Nils Frahm, немецкий композитор вернулся в марте с альбомом-сюрпризом Graz, материал для которого был записан ещё в 2009 году. Нильс и F.S. Blumm ранее уже работали вместе над несколькими записями, последняя из которых — Tag Eins Tag Zwei — увидела свет в 2016 году.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама (Nils Frahm) в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.