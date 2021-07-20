Нидерландский композитор и пианист написал музыку к драме «Мой папа — самолет» (Mijn Vader Is Een Vliegtuig) по роману-бестселлеру писательницы Антуанетты Боймер, которая одновременно выступила и режиссером картины. Фильм откроет кинофестиваль в Нидерландах, а его премьера состоится в кинотеатрах страны 30 сентября.

Кажется, у Евы есть все: семья, успешный бизнес и дом ее мечты. Когда ее мать внезапно умирает, она обнаруживает, что ее жизнь полна лжи и секретов. Девушка становится все более и более тревожной и начинает терять контроль над реальностью. Когда она решает связаться со своим отцом, который более тридцати лет находится в психиатрической больнице, оказывается, что это начало обескураживающего путешествия в прошлое. Недавно Юп Бевинг выпустил антологию своего творчества в формате винилового издания под названием Trilogy Box, куда вошли знаковые работы композитора, включая его альбомы Solipsism, Prehension и Henosis.

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире и пишет расслабленную, созерцательную неоклассику с глубоким посылом, описывая ее как «простую музыку для сложных эмоций». Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов на респектабельном лейбле Deutsche Grammophon, проникновенной музыкой которого восторгаются миллионы поклонников. Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.