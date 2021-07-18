Предположения «Неоклассики» подтвердились. Знаменитый израильский композитор станет автором музыки к амбициозной научно-фантастической ролевой игре от Bethesda. Starfield — первая за 25 лет новая вселенная от отмеченного многочисленными наградами разработчика серий The Elder Scrolls и Fallout. Это эпопея о надежде, человечестве и ответ на величайшую загадку бытия, действие которой разворачивается в далеком будущем. В настоящее время Starfield запланирован к выпуску на 11 ноября 2022 года.

«Я хотел бы пригласить вас в новое эпическое музыкальное путешествие, в котором участвовал последние несколько лет, — говорит Инон Цур. — Сегодня я наконец могу сообщить, что являюсь композитором Starfield. С нетерпением жду возможности поделиться уникальным классическим научно-фантастическим звучанием новой вселенной. Выражаю мое восхищение и признательность несравненному творческому провидцу Тодду Ховарду, экстраординарному звукорежиссеру Марку Лэмперту и всей семье Bethesda Game Studios за их смелые творческие амбиции и честь доверить мне создание саундтрека к их следующей революционной ролевой игре». Цур также добавил, что в свежем тизере Starfield можно услышать небольшой фрагмент того, что ждет игроков в будущей игре.

С 1997 года Инон Цур (Inon Zur) пишет музыку для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Композитор всегда не просто сочиняет партитуры, но и сам выступает в роли дирижера. Цур убежден, что живые шоу поднимают музыку к играм из разряда обычных саундтреков в категорию самодостаточных художественных произведений, хотя лучшим контекстом для нее все-таки служит та игровая реальность, для которой она была написана. Подробнее с творчеством Инона Цура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.