В сети появилась документальная короткометражка под названием Empty режиссера Бенуа Тулемона (Benoît Toulemonde) с музыкой немецкого пианиста. В фильме использованы произведения из нового одноименного альбома Фрама, который увидел свет в конце февраля. В кадре композитор бродит по лесу, пещерам, полям и другим природным красотам и с помощью профессионального звукозаписывающего оборудования фиксирует звуки окружающего мира, что на английском называется field recording. Идея фильма также заключается в достижении автономной сенсорной меридиональной реакции (ASMR), когда с помощью шума ветра, ручья, шуршания листьев, хруста веток у слушателя возникает приятное, расслабляющее ощущение, распространяющееся от головы по всему телу. Говоря простым языком, мурашки.

«Когда я вернулся из больницы со сломанным большим пальцем и прослушал записи, то понял, что они незаконченны. Тогда я отложил их в сторону и приступил к работе над моим мини-альбомом Screws. С тех пор на моем рояле прозвучало немало других нот. И вот недавно я решил, что сейчас идеальный момент, чтобы поделиться со слушателями этими колыбельными. Я надеюсь, они придадут сил и спокойствия в эти одинокие дни. Несмотря на трудности, мы можем неожиданно для себя заняться самоанализом и рефлексией», — объясняет задумку Нильс Фрам.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама (Nils Frahm) в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.