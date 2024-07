В прошлом году один из самых успешных австралийских неоклассиков Люк Говард выпустил альбом The Sand That Ate The Sea (Песок, который съел море). Он был вдохновлен одноименным короткометражным фильмом начинающего австралийского режиссера Мэтью Торна (Matthew Thorne), который с недавних пор можно посмотреть бесплатно в интернете. Живописные кадры южно-австралийской пустыни идеально сочетаются с фортепианными аранжировками Люка, небесными голосами британского вокального проекта Shards, австралийско-израильского певца Lior и струнного квинтета под управлением Элизы Сдролиг (Eliza Sdraulig). Музыка и видео вместе представляют собой неидеализированный снимок австралийской глубинки и ее жителей в ожидании шторма.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.