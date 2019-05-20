После долгого молчания молодой испанский пианист объявил о завершении подготовки своего второго студийного альбома. Релиз получил название «Inwards» и увидел свет 17 мая. По признанию Нила, на сочинение материала у него ушло больше года, на саму запись — пять дней, а весь процесс от возникновения идеи до ее воплощения занял три года. Альбом создавался в окружении гор и природных красот долины Aigua d’Ora в полутора часах езды от Барселоны. В записи также приняли участие виолончелистка Офелия Карбонелл Торрентс (Ofèlia Carbonell Torrents) и арфистка Ольга Бенито (Olga Benito).

По словам композитора, он старается сочинять хрупкую, но при этом невероятно эмоциональную музыку. Основой его произведений всегда является фортепиано, а затем на этот клавишный скелет Нил наслаивает гипнотические арпеджио и пульсирующую электронику. «Рассуждать о жанрах — это анахронизм. Я хочу стереть эти условности, — с уверенностью заявляет Сиуро. — Мне нравится музыка, вокруг которой появляется собственное пространство».

<a href="http://1631recordings.bandcamp.com/album/inwards">Inwards by Nil Ciuró</a>

Свое длительное молчание музыкант связывает с тем, что в любом творческом процессе необходимо делать паузы, осознать свое место и обозначить горизонты дальнейшего развития. Предыдущий альбома Нила Сиуро под названием «Futuralgia» вышел в марте 2016 года. Его звучание излучает теплую, уютную безмятежность и богатую палитру эмоций. Ожидается, что сиквел будет выполнен в той же атмосфере.

Нил Сиуро (Nil Ciuró) — композитор и звукорежиссер из Барселоны, который пишет музыку для телевидения, рекламы и кино. Юноша начал играть на пианино в возрасте четырех лет и продолжил обучение в Консерватории Сан-Кугат, а также в других известных музыкальных институтах, таких как Fusió и M.Calduch. В 2011 году он стал резидентом специализированного музыкального дома Trafalgar13, а спустя год открыл собственную студию дизайна и звукозаписи.