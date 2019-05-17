Известный польский кинокомпозитор Абель Коженевский (Abel Korzeniowski), автор музыки к шедеврам Тома Форда, Карло Карлеи и Мадонны, получил хрустальную статуэтку за саундтрек к мистическому телесериалу «Проклятие монахини» (The Nun, 2018) американского режиссера Корина Харди. Награда нашла своего обладателя 15 мая на 35-й церемонии вручения ежегодной премии BMI в области кино, телевидения и визуальных медиа в Беверли-Хиллз.

В течение вечера были вручены награды в таких категориях, как самые кассовые фильмы, самые популярные телесериалы, лучшие кабельные сети и потоковые медиапрограммы. Рамин Джавади (Ramin Djawadi), Джон Уильямс (John Williams), Дэнни Элфман (Danny Elfman), Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) тоже унесли с собой хрустальные статуэтки, в то время как Атли Орварссон (Atli Örvarsson) превзошел всех своих коллег, получив сразу четыре за работу над телесериалами «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго», «Пожарные Чикаго» и «ФБР».

Почетная награда достались композитору и джазовому музыканту Теренсу Блэнчарду (Terence Blanchard), которого назвали иконой BMI в знак признания его значительного вклада в развитие кинематографии. Уильям Росс (William Ross) получил награду BMI Classic Contribution Award за выдающуюся работу в качестве аранжировщика, оркестровщика, дирижера, музыкального руководителя, композитора и мудрого наставника талантливой молодежи.

Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов:

https://neoclassica.ru/abel