Загадочный берлинский композитор и пианист Lambert, известный тем, что на публике носит сардинскую карнавальную маску быка, выпустил новый EP «Alone». Изысканные сольные фортепианные пьесы вдохновлены четырьмя состояниями одиночества, которые музыкант испытывает во время игры на пианино.

Пьеса «Skye», на которую артист снял видеоклип, посвящена одноименному шотландскому острову. Съемки проходили два года назад в одном из его самых живописных и гористых уголков. В один момент Lambert услышал протяжное гудение волынки, которую так и не увидел. Поскольку это был весьма нестандартный день для пианиста, он решил посвятить этому моменту свое произведение. «Mandal» — это местечко в Норвегии, где музыкант однажды плавал под парусами со своими родителями. Лодка была довольно узкой, а путь — долгим, поэтому как только они причалили в гавани, Lambert сразу сошел на берег, чтобы немного побыть в одиночестве. В эту поездку он взял с собой только гармонику и очень сильно скучал по своему пианино — это состояние он передал в своей работе. В «Mars» пианист мечтает о полете на Красную планету в гордом одиночестве, а «Niort» посвящен крохотному городку Ньор во Франции. Артист совершенно не знает французского языка, поэтому во время поездки он ощущал себя одиноким. Но гостеприимство местных жителей так приглянулось пианисту, что он решил запечатлеть это чувство в своем произведении.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным роматическим мелодиям и минимализму. Последняя крупная сольная работа музыканта — «Sweet Apocalypse» — вышла два года назад. В прошлом году пианист выпустил два совместных альбома: «Exodus» с немецким электронщиком Stimming и «We Share Phenomena» с британским вокалистом Dekker.