Новый альбом получил название Post-Svalbard и увидит свет 23 июля. В преддверии релиза вышел сингл Winter Born, которой является аранжировкой одноименного произведения из оригинального альбома с добавлением вокала польской пианистки и композитора Hania Rani. Кроме нее свои версии оригинальных композиций предложат Эд Карлсен, Роберт Липпок, Uele Lamore и другие музыканты. Напомним, недавно Никлас Пашбург выступил на фестивале Variations, где исполнил умиротворенные, меланхоличные произведения из своего последнего альбома Svalbard, который увидел свет в феврале 2020 года.

Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) создает вдумчивые, тихие фортепианные пьесы, смешивая их с электронными текстурами, скромный минимализм которых отсылает к музыке Kiasmos и Bonobo. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Пашбург — большой любитель единения с природой. Его пилотный лонгплей Oceanic был записан во время десятидневного путешествия на побережье Балтийского моря, в пляжном домике, в котором он проводил отпуски в детстве. Второй альбом посвящен путешествию за Полярный круг, на архипелаг Шпицберген. Подробнее с творчеством Никласа Пашбурга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.