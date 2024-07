Søndag Søndag — называние нового альбома дуэта композитора Йеспера Мехленбурга и скрипачки Катрин Граруп Элбо родом из Дании. Граждане этой скандинавской страны называют себя самыми счастливыми меланхоликами на Земле. Девять произведений альбома являются отражениями и вариациями воскресных настроений — по одному на каждый день недели.

Søndag Søndag — тандем лауреата «Грэмми» Йеспера Мехленбурга (Jesper Mechlenburg) и скрипачки Катрин Граруп Элбо (Katrine Grarup Elbo). Йеспер — композитор, аранжировщик и продюсер с огромным опытом в написании музыки для кино, сериалов, документальных фильмов и, не в последнюю очередь, для балета и театра. Творчество Катрин объединяет искусство выступления, композицию, перформанс и инсталляции. Она закончила Датскую королевскую музыкальную академию по классу скрипки и принимает участие в таких проектах, как We like We, toechter, Søndag Søndag и La Mia Bella Sorella. Весной 2021 года у девушки вышел дебютный сольный альбом Fold Unfold.