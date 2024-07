Не успел утихнуть ажиотаж вокруг нового сольного альбома Music For Film and Theatre Хании Ранижевской, как пришла еще одна хорошая новость. Польская пианистка вместе со своей землячкой, виолончелисткой Добравой Чохер анонсировала выход их второго совместного альбома под названием Inner Symphonies. Никаких подробностей касательно содержания будущей работы девушки не раскрывают. Известны лишь ориентировочные сроки релиза — осень 2021 года. Предыдущий альбом Hania Rani и Добравы Чохер под названием Biała Flaga увидел свет в 2015 году.

Добрава Чохер (Dobrawa Czocher) — польская виолончелистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена в Варшаве и Музыкальной школы Феликса Нововейского в Гданьске, где она и познакомилась со своей будущей подругой и регулярным партнером по студии и сцене, пианисткой Hania Rani. С ней девушка выпустила совместный альбом Biała Flaga в 2015 году.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.