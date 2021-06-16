В новом видео немецкий композитор-неоклассик Никлас Пашбург исполняет умиротворенные, меланхоличные произведения из своего последнего альбома Svalbard, который увидел свет в феврале 2020 года. Объединяя звучание классического фортепиано, аккордеона, электрической фисгармонии и других инструментов, музыкант воссоздает необузданную и свободную природу острова Шпицберген. Живое выступление снято на фестивале Variations в марте этого года под эгидой центра современного искусства Le Lieu Unique во французском городе Нант.

Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) создает вдумчивые, тихие фортепианные пьесы, смешивая их с электронными текстурами, скромный минимализм которых отсылает к музыке Kiasmos и Bonobo. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Пашбург — большой любитель единения с природой. Его пилотный лонгплей Oceanic был записан во время десятидневного путешествия на побережье Балтийского моря, в пляжном домике, в котором он проводил отпуски в детстве. Второй альбом посвящен путешествию за Полярный круг, на архипелаг Шпицберген. Подробнее с творчеством Никласа Пашбурга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.